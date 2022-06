Le Beerschot ne veut absolument pas laisser partir un joueur clé

Le joueur suscite un grand intérêt en Ecosse, mais le club anversois ne veut pas le voir partir cet été.

Les Hearts souhaitent s'attacher les services de Lawrence Shankland, mais le club écossais s'est heurté à un non ferme du Beerschot. L'attaquant âgé de 26 ans est appelé à devenir un joueur clé la saison prochaine chez les Rats. Ces derniers veulent en effet limiter leur séjour en Challenger Pro League et retrouver au plus vite la D1A. L'Écossais a encore un contrat jusqu'en 2024 avec le club anversois.

Les Hearts ont manifesté leur intérêt pour Shankland à plusieurs reprises et espéraient le faire venir cet été pour renforcer leurs ambitions européennes. Après la relégation du Beerschot, ils ont pensé qu'il pourrait partir, mais ce n'est pas le cas.