Merci Lukaku ? Anderlecht tient (presque) son nouvel attaquant

Anderlecht a encore besoin d'au moins un attaquant et s'est penché sérieusement sur le dossier. Après Anguilo et Abdulrazak, Sebastiano Esposito serait en route.

Sebastiano Esposito (19 ans) devrait, si tout se passe bien, rejoindre le RSC Anderlecht. Le jeune attaquant italien est l'un des jeunes talents de l'Inter Milan, qui compte encore sur lui mais aimerait l'envoyer en prêt une saison de plus pour s'aguerrir. Esposito était prêté au FC Bâle la saison passée. En Suisse, il a inscrit 7 buts et délivré 9 assists.

L'arrivée de Romelu Lukaku à l'Inter laisse peu de chances de temps de jeu à Esposito. La carrière de l'Italien semble en tout cas jusqu'ici liée à celle de Lukaku : pour ses débuts en Champions League en 2019, il remplaçait le Belge. Un épisode avait également marqué les esprits. Le 21 décembre 2019, alors que l'Inter mène 2-0 et obtient un penalty, Lukaku avait offert le ballon à Sebastiano Esposito, qui avait transformé l'essai et était devenu le second plus jeune buteur de l'histoire du club en Serie A.

Mazzu tient peut-être son duo

Esposito a-t-il demandé conseil à Lukaku ? C'est une quasi-certitude tant les deux hommes sont liés, le Belge s'étant érigé en mentor pour son cadet, selon ses propres termes. À Anderlecht, Sebastiano Esposito serait presque assuré d'obtenir du temps de jeu.

Il pourrait ainsi compléter le duo que recherche Felice Mazzu à la pointe de son attaque, son "Undav-Vanzeir" version Mauve. Benito Raman, toujours là et très motivé à l'idée de prendre sa revanche, a un profil idéal pour le nouveau coach. Nilson Angulo est également taillé pour un rôle de de second attaquant. Esposito sera-t-il à leurs côtés ?