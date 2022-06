La Juventus, De Ligt n'en peux plus !

Le Néerlandais veut tenter une autre aventure.

Les négociations entre la Juventus Turin et Matthijs de Ligt (22 ans, 42 matchs et 3 buts toutes compétitions cette saison) pour une prolongation de contrat au-delà de juin 2024 traînent en longueur, et l’hypothèse de voir le défenseur central quitter le Piémont prend du poids. Ce vendredi, le quotidien italien le Corriere dello Sport explique que le Néerlandais voudrait s’échapper de la Vieille Dame pour rejoindre l’Angleterre durant le mercato estival.

La Premier League, un championnat dans lequel l’ancien de l’Ajax Amsterdam ne manque pas de prétendants, avec des intérêts de Manchester United, Manchester City et surtout de Chelsea. D'ailleurs, s'ils se sont, pendant un temps, opposés à l’idée de voir le Batave filer, les Bianconeri seraient maintenant enclins à céder De Ligt en cas de belle offre, étant donné qu’aucun accord ne se profile avec le joueur. Le média parle notamment d’un montant de 80 M€. Affaire à suivre.