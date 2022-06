Mauvaise nouvelle pour le KV Ostende : Makhtar Gueye pourrait s'être lourdement blessé

Le KVO espérait tirer une belle somme de son attaquant sénégalais cet été, mais pourrait devoir revoir ses plans.

Makhtar Gueye (24 ans) reste sur une excellente saison avec le KV Ostende (30 matchs, 12 buts). Les investisseurs américains du club côtier espéraient alors pouvoir en faire le nouveau gros transfert sortant, pour plusieurs millions d'euros. Gueye était arrivé il y a deux ans pour un million d'euros en provenance de l'AS Saint-Etienne.

Malheureusement, le Nieuwsblad rapporte que le Sénégalais s'est tordu la cheville à l'entraînement et que côté KVO, on craint le pire. Gueye n'a pas encore pu participer à la préparation et des tests doivent être réalisés pour déterminer la gravité de la blessure. Il pourrait s'agir des ligaments, ce qui écarterait dès lors tout transfert cet été...et empêcherait Makhtar Gueye de débuter la saison.