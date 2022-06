Officiel : Deinze accueille un joueur de Feyenoord convoité par Dirk Kuyt

Le médian poursuivra donc sa carrière en Belgique.

Achraf El Bouchataoui s'est engagé avec Deinze. Il arrive libre et a signé pour deux ans avec une année supplémentaire en option.

Le médian de 22 ans arrive de Feyenoord et a opté pour la formation de D1B alors qu'il était convoité par Dirk Kuyt.

En effet, l'ancien joueur de Liverpool a connu El Bouchataoui lorsqu'il entraînait les U19 de Feyenoord. Kuyt est devenu entraîneur de l'ADO Den Haag et convoitait le médian, qui a finalement opté pour la Belgique.

"J'ai choisi le KMSK Deinze car le projet du club me plaît beaucoup et que j'y vois beaucoup de potentiel. De plus, sur le plan personnel, c'est une belle étape pour me développer davantage en tant que joueur et individu", a réagi El Bouchataoui sur le site internet du club.