Officiel : Un nouveau renfort du côté de Deinze

Le pensionnaire de Challenger Pro League n'en finit plus de se renforcer.

Deinze se renforce avec l'arivée de David Winke (22 ans) qui arrive en provenance de Cologne où il arrivait en fin de contrat. Le défenseur central a signé un contrat de deux saisons, avec une option pour une troisième année.

"Le club a beaucoup de potentiel et les entretiens avec le directeur sportif m'ont convaincu du projet du KMSK Deinze. Je suis un défenseur central moderne, rapide et bon des deux pieds. Je pense définitivement que je peux aider l'équipe, et je suis impatient d'assister aux premiers matchs", a déclaré David Winke sur le site du club.