Officiel : le grand talent Xavi Simons quitte le PSG pour lancer sa carrière au pays !

Tout indiquait une prolongation de Xavi Simons au PSG, suivie d'un prêt pour s'aguerrir et enfin lancer une carrière que tout le monde pressent comme exceptionnelle. Mais c'est la surprise ce matin : le jeune talent néerlandais a annoncé son départ de Paris, sans prolongation de contrat. Simons rejoint comme prévu le PSV Eindhoven, mais en tant que joueur libre.

"Après 3 merveilleuses années au club, il est temps de vous dire au revoir. Je suis très reconnaissant aux les coachs, les staffs, mes coéquipiers et l’ensemble du personnel. Le PSG sera toujours dans mon coeur. Pour les fans: du fond du coeur, MERCI je vous aime!!", écrit Xavi Simons avant d'annoncer la nouvelle de sa signature au PSV.

Delighted to sign for @PSV. Ready for the new challenge. Eendracht maakt macht! 🔴⚪ pic.twitter.com/McEqm3XXRr