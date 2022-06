Le FC Barcelone reçoit l'apport financier d'une société d'investissement !

La société d'investissement Sixth Street a apporté plus de 200 millions d'euros aux finances du FC Barcelone, en échange de 10% des droits télévisés du club sur les...25 prochaines saisons, a révélé le Barça ce jeudi. Un deal à très long terme qui permettra au FC Barcelone d'assurer son mercato à court terme, et de surmonter les difficultés financières qui ont été les siennes ces dernières années. Jusqu'ici, en effet, le club Blaugrana ne pouvait pas signer de nouveaux joueurs.

Le mercato barcelonais va donc pouvoir commencer, avec cet accord et l'accord de naming du Camp Nou passé avec Spotify.

FC Barcelona and Sixth Street reach an agreement for the acquisition of a 10% share of the Club’s LaLiga TV rights



🔗 All the details: https://t.co/B2IRqpr0vk pic.twitter.com/09V97A1MWS