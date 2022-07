Un cadre du Cercle sur le départ?

Le joueur a émis le souhait de quitter le Cercle.

Est-ce que le Cercle de Bruges va se séparer de Vitinho dans les prochaines semaines ? C’est fort possible, car d’après Het Laatste Nieuws, il y a plusieurs clubs intéressés et le Brésilien aurait le choix. Comme il est en fin de contrat en juin prochain, le Cercle a deux options : soit le prolonger, soit trouver une solution lors de ce mercato.

Le défenseur a lui pris sa décision puisqu’il désire quitter le club. Cependant, d’après le quotidien, il n’y a pas encore eu la moindre offre concrète même si Brest se montre intéressé depuis plusieurs semaines.

Il se pourrait aussi que des clubs italiens et espagnols se penchent sur son cas dans les prochaines semaines. On ne devrait donc bientôt plus voir Vitinho dans notre championnat.