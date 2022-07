Officiel : Adil Rami prolonge pour une saison de plus en Ligue 1

Le Champion du Monde 2018 reste à Troyes.

Adil Rami prolonge son aventure avec Troyes, comme l'a annoncé le club sur ses réseaux.

Le défenseur jouera une saison supplémentaire en Ligue 1 sous les couleurs de l'ESTAC, après y être arrivé lors de l'été 2021.

Le club était parvenu à se maintenir en L1 après son grand retour dans l'élite la saison dernière.

"Je suis très heureux de poursuivre l’aventure à l’ESTAC, après avoir contribué à obtenir un maintien historique pour le club la saison passée. Je suis fier de continuer à partager mes valeurs et mon expérience au sein du club et me sens prêt à relever les défis qui m’attendent en Bleu et Blanc", a évoqué le joueur sur le site du club.