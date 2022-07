Un ex-Diable Rouge voit Charles De Ketelaere valoir "100 millions d'euros un jour"

Charles De Ketelaere devrait déjà quitter Bruges pour un sacré montant cet été, mais pourrait bien valoir encore plus cher à l'avenir.

C'est en tout cas ce que pense Enzo Scifo, lui-même ex-Diable Rouge de renom, et qui s'est exprimé dans les colonnes de la Gazzetta dello sport. La presse italienne s'intéresse en effet de près à Charles De Ketelaere, pour lequel l'AC Milan semble prêt à faire des folies. On parle d'un montant entre 30 et 40 millions d'euros demandé par le FC Bruges pour sa pépite. "Il a un côté Kaka : grand, technique, fort physiquement, rapide avec le ballon. CDK est aussi intelligent et très polyvalent", énumère Scifo.

Et les 30 milllions que pourrait débourser Milan seraient, selon l'ancien coach de Mouscron, totalement justifiés. "Un jour, il pourrait bien en valoir 100 s'il continue comme ça. Sa progression est folle. En deux ans, il a connu un début de carrière fulgurant. Je comprends pourquoi Maldini est fou de lui", conclut Enzo Scifo.