Anderlecht conclut son stage par une victoire au petit trot, et est prêt pour Lyon

Le RSCA affrontait Helmond Sport et Mazzù a aligné deux équipes presque totalement différentes lors des deux mi-temps. Des lignes rouges semblent claires, mais le onze-type n'est pas forcément connu.

Après le faux départ en forme de revue d'effectif contre Saint-Trond, on peut dire que la préparation du RSC Anderlecht mouture Felice Mazzù se passe au mieux. Trois matchs, trois victoires, dont deux déjà lors de ce stage aux Pays-Bas. Ce lundi à 11h, les Mauves affrontaient Helmond Sport dans ses installations. Un club de D2 néerlandaise très lié au KV Malines, et lui-même en reconstruction car à peine quelques joueurs étaient déjà présents la saison passée.

Le onze. Aftrap om 11u. Follow the game live on MAUVE TV. 🟣⚪ #ANDHEL — RSC Anderlecht (@rscanderlecht) July 12, 2022

Au coup d'envoi, quelques changements avec un trio Hoedt-Sardella-Sadiki, laissant sur le banc Debast et Delcroix dont on attend qu'ils débutent la saison. Yari Verschaeren, moteur du RSCA dans cet avant-saison, est également sur le banc, le triangle Trebel-Arnstad-Refaelov étant chargé d'alimenter Colassin et Esposito.

Esposito privé de son premier but

La jeunesse se montre en première période : Antoine Colassin est le premier à alerter, d'une belle frappe spontanée, le portier d'Helmond Sport. Kristian Arnstad envoie lui aussi une jolie frappe sur le corner qui suit, puis sera maladroit au terme d'un très beau contre initié par Adrien Trebel. L'ex-capitaine est en jambes et ça se voit ; à part une petite perte de balle, son travail de récupération et de distribution est très propre. Ce qui libère un Arnstad à l'aise dans les petits espaces.

Côté Helmond, ça ne s'en laisse pas compter et Anderlecht a du mal à trouver la solution dans les 20 derniers mètres. Comme lors des précédentes rencontres, les Bruxellois laissent leur adversaire en possession en début de match, sans vraiment trembler. Jellert Van Landschoot, talentueux belge formé à Bruges, profite cependant parfois des espaces laissés par un Ishaq qui peine à retrouver le niveau de ses premières minutes.

Au quart d'heure, Anderlecht aurait dû ouvrir le score : Trebel trouve bien Sebastiano Esposito dans le rectangle et l'Italien conclut calmement...mais est signalé hors-jeu, de manière invérifiable dans ce contexte. Cela semblait discutable. Qu'à cela ne tienne, le RSCA rejoindra les vestiaires avec un but d'avance : un contre splendide, lancé par une combinaison Trebel-Arnstad, amène un corner sur une frappe de Refaelov. L'Israélien (en dehors de cela, très discret) envoie ensuite le coup de coin vers le second poteau où attend, opportuniste et réactif, le jeune Noah Sadiki. Celui-ci est récompensé d'une bonne mi-temps (0-1, 40e). Comme 9 de ses équipiers, il sortira à la pause.

Une seconde mi-temps au petit trot

Line-up for the 2nd half:H. Van Crombrugge, Z. Debast, W. Hoedt, H. Delcroix, N. Angulo, A. Ait El Hadj, M. Ashimeru, K. Olsson, F. Amuzu, B. Raman, Y. Verschaeren.🟣⚪ #COYM #ANDHEL — RSC Anderlecht (@rscanderlecht) July 12, 2022

Le fait que Van Crombrugge et Hoedt restent sur le terrain permet à Mazzù de voir sa défense type à l'oeuvre, mais bien malin qui peut dire quelle combinaison sera alignée au milieu. Debast imite presque Sadiki sur corner à la reprise (49e). Nilson Angulo, qui n'a pas encore pu se montrer, se démène et multiplie les raids sur son flanc, étalant sa technique.

C'est d'ailleurs encore l'Equatorien, intenable, qui offrira un caviar à Amuzu après plusieurs passements de jambes côté droit. La reprise de l'international Espoirs belge touche à son tour la barre (65e). La rencontre manque un peu de rythme en seconde période, et Helmond Sport en profite presque à la 77e, forçant Van Crombrugge à son premier - et seul - arrêt du match. Le RSCA se mettra finalement à l'abri via Anouar Aït El-Hadj, qui profite d'un débordement d'Amuzu et d'une belle récupération d'Olsson (81e, 0-2).

Les deux flancs en seconde période auront été très actifs, mais aussi très offensifs - à voir si Felice Mazzù leur préfère la sécurité défensive pour débuter la saison. Rappelons que Sergio Gomez n'a pas pu jouer dans cette préparation, blessé, et qu'Amir Murillo est suspendu pour le début de saison. Anderlecht se testera désormais face à l'OL samedi, et cela risque d'être une autre paire de manches que durant ce stage, au demeurant très réussi...