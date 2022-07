L'Antwerp sur le point d'attirer un jeune talent ghanéen

Celui qui pensait qu'à Anvers, on ne s'intéresserait qu'à des joueurs expérimentés comme Alderweireld et Nainggolan, sera déçu.

Selon le médian ghanéen Kick Off Ghana, l'Antwerp est sur le point de s'offrir une pépite. "Le Royal Antwerp a réussi à mettre la main sur le joueur de Bechem United, Aaron Essel", peut-on lire. Vous avez bien lu, Bechem United et non Berchem.

Le défenseur ghanéen âgé de 16 ans fera d'abord ses classes chez les jeunes de l'Antwerp avant de rejoindre l'équipe A. Essel est un arrière droit qui a joué 32 matchs en première division ghanéenne la saison dernière. Au cours du dernier exercice, il a délivré un assist.