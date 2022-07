Philippe Bormans, CEO de l'Union : "Il y a 50 % de chances que Nielsen parte"

L'avenir du Danois est toujours aussi incertain. Restera-t-il à l'Union ?

Casper Nielsen n'en finit plus de faire l'actualité des transferts en Belgique. Après une saison de haute volée en Pro League, le Danois attire de nombreux prétendants, à commencer dans le Royaume avec Bruges et Gand qui se sont positionnés. Les Buffalos auraient désormais la préférence de Nielsen, tandis que le champion de Belgique s'est mis bien plus en retrait depuis le mandat donné à l'Union à Mogi Bayat pour négocier.

Interrogé par nos confrères d'Het Laatste Nieuws, le CEO de l'Union Saint-Gilloise, Philippe Bormans, s'est exprimé quant à l'avenir de son joueur. Un départ n'est pas à exclure, mais n'est pas garanti pour autant. "Il se comporte de manière très professionnelle et j’ai le sentiment qu’il comprend qu’il y a aussi un très beau défi qui l’attend ici sportivement, même si le financier jouera bien sûr un rôle ailleurs", déclare-t-il.

"J’estime 50/50 de chances qu’il parte. Il y a trois clubs qui sont sur lui. Si le Club de Bruges est là ? Ils ont déjà fait une offre qui était loin du prix demandé. Les accords sont on ne peut plus clairs : une somme a été convenue. Si un club propose ce montant et qu’il souhaite y aller, cela s’arrangera rapidement."