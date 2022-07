La composition des Anderlechtois pour le match de Gala contre Lion: avec Refaelov au coup d'envoi

Ce soir, c'est match de Gala pour les Anderlechtois. Ils affrontent l'Olympique Lyonnais une semaine avant de débuter la saison contre Ostende. Pour ce duel, Felice Mazzù aligne la défense qui débutera certainement contre les Côtiers: Debast, Hoedt et Delcroix.

Ashimeru est titulaire au milieu de terrain, alors que Refaelov est lui aligné d'entrée, Raman étant malade. Voici la composition et les réservistes.

First Lotto Park lineup of the new season. Watch the game live on https://t.co/GOBW9k3Jpy. 🟣⚪ #ANDOL pic.twitter.com/nOosOBAzxD