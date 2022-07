La Gantoise : jouer sur tous les fronts, et continuer sur la lancée

Vainqueurs de la Coupe de Belgique, les Gantois ne tarissent pas d'ambitions pour la prochaine saison.

La Gantoise peut se targuer d'avoir réalisé une saison 2021-2022 de haut vol. Tombeurs du Sporting d'Anderlecht en finale de la Coupe de Belgique, les Buffalos ont été les seuls à tenir la cadence dans trois compétitions. Et même si cela les a probablement privés - sur le fil - des Champions' Play-offs, la volonté a toujours été de jouer sur tous les fronts. La preuve avec cette victoire "pour du beurre" en Europe Play-offs.

Cela sera encore le cas cette saison. Les hommes d'Hein Vanhaezebrouck sont en effet assurés de disputer l'Europe grâce à leur titre en Croky Cup. Cela sera, au mieux, l'Europa League. Les Gantois joueront leur qualif le 18 août puis le 25 août. Aussi grâce à leur 4e sacre, les Gantois rencontreront le Club de Bruges dans le cadre de la Supercoupe de Belgique, le 17 juillet prochain. Une compétition déjà remportée, pour la première fois en 2015.

Bien que Vanhaezebrouck ait insisté la saison dernière sur l'importance de jouer tous les matchs à fond, l'objectif principal devrait être la participation aux Champions' Play-offs. Une cible tout à fait atteignable, au vu de l'état actuel de l'effectif. Mais il faudra bien gérer le calendrier et l'enchaînement des matchs, en apportant pourquoi pas de la profondeur au noyau. "Nous devons avoir des remplaçants qui peuvent apporter le même niveau (que les titulaires)", avait déclaré Vanhaezebrouck.

L'effectif

On a pu le voir lors de matchs de préparation mais aussi dans le groupe repris pour le stage estival : certains jeunes pourraient frapper à la porte de l'équipe première. C'est le cas par exemple de Malick Fofana (17 ans), qui a inscrit son premier but avec les A lors de la lourde défaite en préparation face au promu Westerlo (6-2). L'international U17 belge (10 sélections, 5 buts) est arrivé des U21. Célestin De Schrevel, Bram Lagae, Robbie Van Hauter, Noah De Ridder et Ibrahim Salah ont également participé au stage en Autriche. Mais comme l'a dit HVH, il n'y aura pas de la place pour tout le monde...

Au niveau des cadres, la bonne nouvelle c'est que Tarik Tissoudali devrait rester. L'ancien du Beerschot a été le dynamiteur de l'attaque des Buffalos la saison dernière avec 27 buts ; il a été déclaré intransférable par son club. Laurent Depoitre a quant à lui prolongé son contrat. En avant-garde, les Gantois ont recruté Hugo Cuypers, très performant avec Malines. Il semble déjà avoir trouvé ses marques, puisqu'il a marqué en amical face à l'Hajduk Split (0-3). Gianni Bruno a quant à lui décidé de rejoindre Saint-Trond. On souhaite à Darko Lemajic d'être plus efficace devant le but, car même si Malede est parti au KaVé, il ne devrait pas être un premier choix... Au milieu, Casper Nielsen semble se rapprocher alors qu'il avait d'abord refusé le transfert.

Justement, plusieurs départs ont déjà été à relever, surtout en attaque. Roman Bezus est parti libre, tandis que Bayo a été acheté par Charleroi avant de partir dans la foulée à Watford. Exit également Bukari et Operi, tandis que Chakvetadze est prêté à Bratislava dans l'espoir de se relancer. Enfin, au grand dam des observateurs, le défenseur central Jordan Torunarigha est reparti en Bundesliga.

Le feuilleton Bolat s'est terminé par un départ du Turc à Westerlo. Les Buffalos cherchent un concurrent à Davy Roef, excellent en seconde partie de saison dernière.

Le coach

Ce sera encore Hein Vanhaezebrouck, qui a finalement prolongé son contrat. Il voudra au moins "égaler" la saison dernière. A noter qu'il a été suspendu pour trois matchs, dont deux avec sursis.

La Gantoise débutera son championnat par un déplacement au Standard, le 22 juillet. Avant cela, il y aura la Supercoupe de Belgique.