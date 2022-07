🎥 Deniz Undav et Kaoru Mitoma buteurs pour leur premier match avec Brighton !

Les Seagulls sont entrés dans leur préparation.

Après une belle neuvième place en Premier League, Brighton aura la lourde tâche de confirmer pour faire à nouveau bonne figure dans l'élite cette saison.

En cette période de préparation, le club compte dans ses rangs plusieurs joueurs passés par la Belgique avec Moises Caicedo (Beerschot), Kjell Scherpen (Ostende), sans oublier Kacper Kozlowski, Kaoru Mitoma et Deniz Undav (Union).

Après leur solide saison à Bruxelles, les deux derniers cités seront plus attendus que le jeune polonais, et les choses ont bien débuté pour eux.

Opposé à Estoril (D1, Portugal), Brighton s'est imposé 4-1, avec un but de Mitoma et d'Undav. Les deux joueurs avaient débuté sur le banc. Mitoma a remplacé Leandro Trossard à la pause, tandis qu'Undav est entré plus tard.

Les Seagulls croiseront Reading samedi prochain, puis l'Espanyol Barcelone le week-end suivant.