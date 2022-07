Ces joueurs qui peuvent surprendre la Pro League en 2022-2023

La saison de Pro League va reprendre, et on peut s'attendre à découvrir quelques talents, parfois même de bonnes surprises. En voici cinq.

L'AS Eupen veut encore aller chercher son maintien dans la saison à venir, et pourrait même conserver son maître atout Smail Prevljak. Pour le servir, un nouveau venu : Isaac Christie-Davies, qui débarque de Barnsley. Les qualités techniques du Gallois peuvent créer la surprise, mais Christie-Davies, à déjà 24 ans, joue peut-être l'une des dernières cartes de sa jeune carrière après des années de galère. Il était d'ailleurs déjà passé par le Cercle de Bruges après avoir été formé à Chelsea, sans avoir l'occasion de se montrer. Son heure est peut-être venue.

Jan Bernat (Westerlo)

Depuis deux saisons, les promus en D1A amènent à chaque fois leur lot de réussites. Xavier Mercier avec OHL, Raphaël Holzhauser avec le Beerschot, Casper Nielsen avec l'Union : le meneur de jeu des trois derniers promus sont devenus des sensations de notre D1A. Jan Bernat, le tout jeune milieu offensif de Westerlo, fer de lance des Campinois la saison passée, peut connaître le même développement. Le Slovaque reste sur 9 buts et 4 assists en 27 matchs de D1B. Il va devoir prouver être capable de répéter ces performances en D1A.

Jon Dagur Thorsteinsson (OHL)

Convoité par le Standard, Jon Dagur Thorsteinsson a finalement quitté Aarhus pour OHL. Les Louvanistes ont de l'ambition pour la saison à venir et l'arrivée de l'international islandais en est une preuve éclatante. Thorsteinsson trouve facilement le chemin des filets et s'inscrit dans la grande tradition des Islandais ayant explosé dans notre championnat. OHL devrait s'en féliciter.

Ilyes Ziani (Union Saint-Gilloise)

L'Union peut-elle lancer des jeunes ? La question se pose bien souvent. Mais si un "ket" du cru peut s'imposer, c'est bien Ilyes Ziani (20 ans). Déjà souvent dans le noyau A la saison passée sous Mazzù, ce surdoué sur le plan technique a passé un palier durant la préparation. Il peut être l'une des bonnes surprise d'une Union Saint-Gilloise qui aura bien besoin de nouveaux atouts offensifs la saison prochaine.

Billal Messaoudi (KV Courtrai)

Arrivé l'hiver dernier, Billal Messaoudi a confirmé le parfait amour que filent pour le moment l'Algérie et la Belgique. L'attaquant de 24 ans débarquait de la JS Saoura et malgré une adaptation forcément abrupte, il a rapidement montré de belles choses. Seules les statistiques ont un peu fait défaut mais le KV Courtrai a été charmé et a acquis Messaoudi pour de bon. Il faudra probablement remplacer Faïz Selemani, sur les terrains comme dans les coeurs, mais le talent de l'Algérien peut faire merveille sur nos pelouses.