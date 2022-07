"El Turos" est de retour à Westerlo : "Je ne pensais pas déjà atteindre ce niveau"

Tuur Dierckx n'a pas eu beaucoup de chance la saison dernière avec Westerlo. Il a été mis sur la touche pendant huit mois en raison d'une blessure au ligament croisé. Lors de cette préparation estivale, il a fait bonne impression.

Tuur Dierckx a marqué deux buts et délivré cinq passes décisives. Pas évident après une blessure aussi grave. "Le fait que j'ai pu participer à tous ces matchs après la saison dernière est un encouragement", a déclaré le natif d'Anvers à Gazet van Antwerpen.

"Je me suis montré et je me sens bien dans ma peau. Pour être honnête, je suis même un peu surpris par le niveau que j'ai déjà atteint. Je ne peux que grandir durant les semaines à venir. Je suis prêt", a conclu celui qui a déjà porté les couleurs de Courtrai, du Club de Bruges, de l'Antwerp, et de Waasland Beveren.