Dante Vanzeir tacle la presse écossaise : "Pourquoi ne pourrions-nous pas nous qualifier ?"

L'Union croisera le fer avec les Rangers lors du tour préliminaire de la Ligue des champions lundi. Après une période de turbulences, le top club écossais est de retour. La saison dernière, ils ont perdu en finale de l'Europa League contre l'Eintracht Francfort.

Il ne fait aucun doute que dans cette double confrontation, les Rangers sont les grands favoris. S'adressant au Scottish Sun, l'attaquant de l'Union et Diable Rouge Dante Vanzeir est revenu sur le tirage au sort. "Pourquoi ne pourrions-nous pas nous qualifier ? Je pense que nous devrions aller chercher la victoire à la maison. C'est une occasion unique pour nous de nous montrer. Oh bien, nous n'avons rien à perdre sur la scène européenne et cela devrait être notre point de départ."

"Nous sommes conscients que nous devrons être prêts à 100 % pour avoir une chance. Un tirage difficile ? Je ne pense pas qu'un tirage facile était possible pour nous. Même le Dynamo Kiev aurait été très difficile aussi", a conclu Dante Vanzeir.

L'Union accueille les Écossais à Louvain le 2 août, avant un match retour au mythique stade d'Ibrox une semaine plus tard.