OHL: le plan de jeu mis en place pour oublier Xavier Mercier

Non, Holzhauser ne va pas prendre la place de Xavier Mercier.

En laissant partir Xavier Mercier, OHL se privait de son créateur pour la saison 2022-2023. Dans la foulée, les Louvanistes ont enrôlé Raffa Holzhauser, et ce gratuitement. Il avait en effet une clause de départ dans son contrat en cas de relégation du Beerschot.

Le chemin le plus rapide serait de dire que l'Autrichien va remplacer le Français au cœur du jeu. Sauf que dans les faits, on en est loin. Ce dimanche, contre Leicester, on a vu que le plan était désormais tout autre. Là où l'équipe cherchait absolument à trouver Mercier entre les lignes, ce n'est pas la même musique avec l'ancien joueur du Kiel.

En possession de balle, la défense de Marc Brys joue très bas, et casse volontairement son équipe en deux, laissant de grands espaces au milieu. Le but est d'attirer l'adversaire dans son camp et casser deux lignes d'un coup en une passe. Ce système a bien embêté Leicester d'ailleurs.

Et Holzhauser dans tout cela ? Et bien, il accompagne la première passe pour récupérer un ballon perdu et joue vraiment très près de l'attaquant de pointe. Il est là pour apporter sa taille et sa précision de passe dans la zone où il s'exprime le mieux : dans les 20 derniers mètres. De quoi relancer l'ancien deuxième du classement du Soulier d'Or ? Réponse dans les prochaines semaines.