Kompany et Burnley regardent également du côté d'Ostende : "Il m'a dit que j'avais déjà beaucoup appris sur le plan tactique"

L'attaquant du KVO souhaiterait franchir un palier dans sa carrière. Les propriétaires américains des Côtiers le laisseront partir pour le bon prix bien sûr. En attendant, Burnley et Vincent Kompany sont intéressés.

Makhtar Gueye a été acheté pour 1 million d'euros et doit bien sûr coûter beaucoup plus que cela maintenant. Kompany s'est déjà renseigné. "Je sais que j'ai été mentionné là-bas, mais nous verrons si cela devient concret. Bien sûr, j'aimerais travailler avec un ancien joueur de haut niveau comme Kompany", a-t-il déclaré dans Het Nieuwsblad. "Il m'a parlé après notre match de l'année dernière et m'a dit que j'avais beaucoup appris sur le plan tactique. Je pense aussi qu'un championnat plus physique me conviendrait en tant que grand attaquant avec beaucoup d'endurance."

Aleksandar Mitrovic a marqué 43 fois en Championship la saison dernière. "Je ne dis pas que j'aurais les mêmes chiffres, mais j'ai le profil de Mitrovic. Au KVO, j'ai marqué 12 fois la saison dernière : c'est mieux que beaucoup d'attaquants qui jouent dans des équipes plus fortes. Si je jouais dans une équipe plus expérimentée, plus dominante et que j'étais plus souvent dans la surface, je pourrais être plus décisif".