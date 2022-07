Hein Vanhaezebrouck ne sera pas sur le banc gantois à Sclessin : "J'aurais aimé être là au match d'ouverture, mais ils en ont décidé autrement"

La Jupiler Pro League reprend ses droits ce vendredi soir (20h45) du côté de Sclessin avec un choc entre le Standard de Liège et La Gantoise. Les Buffalos devront par contre se passer de leur entraîneur.

Le coach de La Gantoise Hein Vanhaezebrouck ne se rendra pas à Liège puisqu'il doit toujours purger une suspension d'un match de la saison dernière après avoir critiqué le département des arbitres. "Si vous prenez l'initiative en Belgique de soulever une question, pour laquelle la plupart des gens sont d'accord, vous êtes sanctionnés. Je peux vivre avec ça, mais ce serait dommage que rien ne change rien. Ce qui est important pour moi, c'est de savoir si quelque chose sera fait différemment. L'année dernière, les dysfonctionnements de la gestion du département des arbitres ont fait l'objet de nombreux commentaires. J'ai abordé cette question, mais ma question maintenant est : est-ce que quelque chose a changé ? Y aura-t-il réellement des cameramen au niveau des seize mètres pendant les dix premières minutes ? La fédération de football prendra-t-elle des décisions concernant le département des arbitres ?", a lâché le coach gantois en conférence de presse. "Je ne pourrai pas être là demain, ce qui est dommage. J'aurais aimé être là au match d'ouverture, mais ils en ont décidé autrement", a souligné l'homme fort des Buffalos.

"Les matchs d'ouverture sont quelque chose de spécial. Je me souviens du premier match de la saison 2014-2015. Nous avons joué un match cauchemardesque au Cercle. Si mauvais que nous devrions probablement encore indemniser les personnes présentes. Mais à la fin, nous étions champions de Belgique", a précisé HVH. "Je m'attends à un match difficile. Nous avons vu certains de leurs matchs amicaux, mais cette première rencontre est encore difficile à évaluer. Ils ont un nouvel entraîneur qui veut donner un nouvel élan au club. Celui qui a le plus de volonté l'emportera.", a indiqué Vanhaezebrouck qui doit se passer des services de Vadis, De Sart et Depoitre.