Voici notre équipe-type de cette première journée de championnat

Egalement cette saison, nous composerons une équipe avec les meilleurs joueurs de chaque journée de championnat. C'est parti, avec la première journée.

Gardien

Pas vraiment de débat à ce niveau-là : Simon Mignolet est notre gardien du week-end. Le portier de Bruges a commencé sa saison dans la continuité de la précédente, à savoir en mode "mur". Même s'il s'est retourné deux fois, il a dégoûté à plusieurs reprises les attaquants de Genk, notamment Dessers et Ito. S'il reste à ce niveau-là toute la saison, il va falloir se lever tôt pour enlever sa couronne à Bruges...

Défense

Derrière, nous privilégions une défense à trois. William Pacho a permis à la défense d'Antwerp de garder le zéro. Pour son premier match avec Zulte, Borja Lopez s'est offert un but lors de la victoire sur Seraing. Ensuite, Seigers a réalisé un très bon match avec un Westerlo de retour en Pro League et vainqueur du Cercle.

Milieu

Selim Amallah fait évidemment partie de notre équipe-type. Le Marocain du Standard semblait ressucité de sa dernière saison très compliquée. Yari Verschaeren a lui aussi réalisé un très bon match, à l'origine du second but d'Anderlecht des oeuvres de Fabio Silva. Andreas Skov Olsen a inscrit un doublé, avec un magnifique premier but et un second qui permet à Bruges de remporter sa première victoire de la saison. Simon Adingra n'oubliera jamais ses débuts en D1A, ponctués par un but sensationnel. Enfin, Adem Zorgane, très bon avec Charleroi, complète le milieu de terrain.

Attaque

Michael Frey a envoyé un signal très clair à Vincent Janssen. Le Suisse a inscrit un but impressionnant de technique avant de conclure en puissance son penalty. Tarik Tissoudali s'est, comme à son habitude, à nouveau bien amusé contre le Standard.