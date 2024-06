Un ancien d'Anderlecht dépoussière un record vieux de 60 ans à l'Euro !

Bart Verbruggen est titulaire dans les buts des Pays-Bas contre la Pologne. Ce n'est pas une surprise mais bien un petit événement dans l'histoire de l'Euro.

Titulaire lors de 7 des 8 derniers matchs des Pays-Bas, c'est en numéro un confirmé que Bart Verbruggen aborde l'Euro.

Ce n'est donc pas une surprise de le voir aligné cette après-midi pour défendre les buts néerlandais face à la Pologne.

Titulaire à Brighton, titulaire avec les Pays-Bas

Mais Squawka, toujours alerte au moment de trouver des statistiques marquantes, rappelle que cette titularisation lors du premier match des Oranje fait de Verbruggen le plus jeune gardien à débuter une rencontre de phase finale de l'Euro depuis 60 ans.

A 21 ans et 303 jours, il marque donc l'histoire du tournoi. Une belle récompense pour le portier recruté par Anderlecht contre 2,3 millions d'euros en 2020 et vendu...près de dix fois plus cher à Brighton l'été dernier.

Joshua Zirkzee, joker médical suite au forfait de Brian Brobbey, débute quant à lui la rencontre sur le banc.