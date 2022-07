Westerlo réalise une belle performance lors de son retour en D1A : "Tout le monde au club attendait ce jour depuis si longtemps"

Westerlo est de retour dans la Jupiler Pro League après cinq ans. Les troupes de Jonas De Roeck ont remporté une victoire bien méritée contre le Cercle de Bruges (2-0).

Westerlo était le maître du jeu, mais il a fallu attendre la fin du temps additionnel pour qu'Igor Vetokele marque le deuxième but. "Nous avons eu une bonne préparation, il était donc important de poursuivre notre lancée aujourd'hui", a déclaré De Roeck.

"Nous avons bien commencé le match et nous avons trouvé les solutions à leur football de pressing, qui n'est pas évident. Le carton rouge a joué un rôle, mais le 1-0 juste avant la mi-temps a aussi été très important mentalement. En deuxième mi-temps, nous avons oublié de punir, c'est un point de travail. C'est pourquoi nous devions faire attention aux moments de stagnation, ce qu'ils savent très bien faire", a souligné le technicien belge.

En fin de compte, Westerlo a réussi à prendre les trois points avec style, et grâce à un but de Vetokele. "Cette victoire était bien méritée et je suis certainement heureux de la façon dont elle s'est déroulée. Tout le monde au club attendait ce jour depuis longtemps. Je suis heureux que nous ayons pu donner quelque chose en retour grâce à notre performance", a conclu De Roeck.