Officiel: L'Union annonce la venue d'un nouvel attaquant

L’Union Saint-Gilloise vient d’annoncer la venue d’un nouvel attaquant : le Suédois Gustaf Nilsson.

L’attaquant vient du club allemand de Wehen Wiesbaden, en troisième division. Il a 25 ans, fait 1M96 et a marqué 21 buts en 50 rencontres. Il a signé à l’Union pour 2 saisons avec une saison en option.

