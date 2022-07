🎥 Les supporters de Fenerbahçe se sont illustrés d'une bien triste manière : "Vladimir Poutine"

Ce mercredi soir, alors que Fenerbahçe recevait le Dynamo Kiev lors du deuxième tour préliminaire de la Ligue des champions, les supporters turcs se sont illustrés d'une bien triste manière. Alors que l'Ukraine est plongée en pleine guerre depuis l'invasion russe en février dernier, une partie du stade a commencé à chanter en l'honneur de Vladimir Poutine après l'ouverture du score de Vitaliy Buyalskyi peu avant l'heure de jeu.

Le Dynamo Kiev s'est finalement imposé après prolongation (1-2) et affrontera au tour suivant les Autrichiens du Sturm Graz. "Tout s'est déroulé comme prévu durant le match, mais nous ne nous attendions pas à de tels cris de la part des supporters, c'est regrettable", a réagi l'entraîneur du Dynamo Mircea Lucescu en conférence de presse.

Fenerbahçe fans chanting “Vladimir Putin” after a Dynamo Kyiv player celebrated scoring in this #UCL qualifier.



Absolutely tasteless 👎 pic.twitter.com/NocU0MTpbk