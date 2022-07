Mazzù les avait pourtant prévenus : "Mentalement, nous avons mal entamé ce match"

Contre-performance totale du RSCA ce samedi après-midi au Jan Breydel. Les Mauves ont manqué leur première période, et il était ensuite un peu tard pour rattraper le coup.

En conférence de presse d'avant-match, Felice Mazzù avait prévenu que le Cercle de Bruges était une équipe très difficile à manier. Mais Anderlecht est tombé dans le piège. "Nous n'avons pas fait ce qu'il fallait en première période. C'est là que nous perdons le match. Le Cercle est une équipe qui met beaucoup d'intensité et de pressing et en jouant trop vers l'arrière, nous leur avons permis de nous mettre sous pression", regrette le coach du RSCA. "Le Cercle a été meilleur que nous dans le respect de ses principes de jeu".

© photonews

Pas meilleur dans le jeu pendant 90 minutes, cependant. "Ils étaient meilleurs en première période. Puis, en seconde mi-temps, nous avons mieux respecté nos principes et nous nous sommes créés des occasions qui auraient dû finir au fond, notamment celle de Francis. Là, nous aurions pu mener et peut-être gagner", pointe Mazzù. Anderlecht a en effet paru...meilleur à 10 contre 11. "C'est mental. Mentalement, nous n'étions pas au rendez-vous dès le coup d'envoi et j'ignore pourquoi. Nous n'avons pas pris nos responsabilités et face une équipe comme le Cercle, ça ne pardonne pas".

Le coach des Mauves avait tenté le tout pour le tout à la pause, avec l'entrée au jeu de Fabio Silva pour Majeed Ashimeru. "Je n'ai pas hésité. Le jeu était coupé en deux et nous n'avions donc pas besoin de trois joueurs au milieu mais de plus de poids devant", pointe-t-il. "Ca a marché, car nous nous sommes procuré les occasions. Sans succès, la faute à un manque de précision. C'est dommage car nous ne méritons pas de perdre au vu de cette seconde période".