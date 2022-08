Kevin Koffi et les siens ont créé l'exploit en sortant le Bayer Leverkusen : "C'est juste incroyable, un véritable miracle ! "

Le Bayer a été surpris (4-3) samedi dès le premier tour de la Coupe d'Allemagne par le SV Elversberg, pensionnaire de 3e division.

Le Bayer Leverkusen, 3e du championnat d'Allemagne la saison dernière et qualifié pour la Ligue des champions, s'est incliné contre le SV Elversberg, club de 3e division allemande, au 1er tour de la Coupe d'Allemagne, samedi. Mené dès la 2e minute, le Bayer a couru après le score pendant tout le match, avec deux buts de retard (4-2) à un quart d'heure de la fin du match. Le but de Schick juste avant le temps additionnel (4-3, 89e) n'a servi à rien puisque Kevin Koffi et ses coéquipiers se hissent au tour suivant après avoir créé l'exploit.

"Sortir le Bayer Leverkusen n'arrive pas tous les jours puisque cette équipe fait partie du top 3 en Allemagne depuis des années. C'est juste incroyable, un véritable miracle ! ", nous confie Kevin Koffi. "Nous avons réalisé un match parfait devant notre public de 8.000 personnes et avons décidé de les malmener dès le départ. Nous n'avons pas voulu les attendre et proposer un jeu défensif, nous avons directement mis en place un jeu offensif avec deux attaquants et deux ailiers. Cela a porté ses fruits", explique celui qui a marqué le deuxième but et distillé un assist.

Promu en D3 allemande, le SV Elversberg a bien débuté la saison avec une victoire 1-5 à Essen avant son exploit en DFB-Pokal. "Deux mois exceptionnels après avoir remporté le titre et la Coupe régionale. Nous voulons aller le plus loin possible et prendre du plaisir en Coupe d'Allemagne. En championnat, nous voulons nous maintenir", précise l'ancien joueur de Westerlo et du White Star.

Désormais âgé de 36 ans, Koffi est toujours aussi performant. "En Allemagne, on ne regarde pas ton âge, on regarde tes prestations. L'année dernière, ils m'ont offert un contrat de deux ans, ce qui est rare dans la majorité des pays. Mais surtout, le niveau est très bon en D3 allemande. Il y a beaucoup de talents ici. Plusieurs clubs belges devraient suivre l'exemple unioniste. Il suffit de regarder l'Union Saint-Gilloise qui est venue piocher Deniz Undav et maintenant Gustaf Nilsson", conclut l'ancien joueur de Naples et de l'AS Roma.