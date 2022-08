Le staff de Malines accueille à nouveau un Néerlandais

Le Néerlandais de 29 ans Colin de Graaf est le nouveau Head of Performance du KV Malines. Il arrive en provenance d'Heracles Almelo, où il occupait le même poste après avoir officié en tant que préparateur physique.

"Avec Colin nous avons attiré un profil très complet", explique le directeur sportif Tom Caluwé. "Par exemple, il va aider à tracer les lignes pour encore mieux suivre les joueurs individuellement sur le plan physique. De plus, nous déployons tout ce qui se passe sur le terrain encore plus loin dans la partie lifestyle des joueurs."

"Si c'est bon pour le joueur, cela le rend meilleur et il joue mieux en conséquence, alors nous le faisons", a déclaré de Graaf. "Nous travaillons avec des jeunes que je veux guider dans tout ce qui peut les rendre meilleurs sur le terrain. Nutrition, sommeil, rééducation, force, etc."

Colin de Graaf is onze nieuwe Head of Performance. Hij komt over van Heracles Almelo.



