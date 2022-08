C'est la mode estivale au Barça: ce joueur ne veut pas partir

Pourtant, les Blaugrana ont besoin de dégraisser...

Performant lors de ses premiers mois en Catalogne, l’attaquant Pierre-Emerick Aubameyang (33 ans, 17 matchs et 11 buts en Liga pour la saison 2021-2022) a gagné la sympathie de la direction du FC Barcelone, mais aussi des supporters. Et sans grande surprise, le Gabonais ne manifeste pas la moindre envie de quitter les Blaugrana cet été, en dépit d’un intérêt concret de la part de Chelsea à son égard, révèle le quotidien Mundo Deportivo ce vendredi.

Alors que l'entraîneur culé Xavi juge son avant-centre "intransférable", le média catalan précise, sur sa Une, que l’ancien Stéphanois se plaît au Barça et qu’il ne souhaite pas non plus changer d’air. Même la concurrence avec Robert Lewandowski, arrivé en grande pompe et pressenti pour devenir un titulaire en puissance lors de la saison à venir, ne l’inquiète pas plus que cela. Dès lors, tout porte à croire que la belle aventure démarrée en janvier dernier entre "Aubam" et les pensionnaires du Camp Nou va se poursuivre.