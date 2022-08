Genk proche de rapatrier un jeune talent parti en Italie ?

Selon les informations du journaliste italien Gianluigi Longari, Genk va se faire prêter Daan Dierckx (19 ans).

Le défenseur était parti depuis les U18 limbourgeois afin d'évoluer à Parme. Une saison plus tard, il a disputé 8 matchs avec l'équipe première, pour 549 minutes de jeu.

Dierckx devrait donc revenir au bercail. Le prêt, proposé par Genk, serait assorti d'une option d'achat.

#Parma defender Daan #Dierckx will move to #Genk, loan with option to buy 🚨