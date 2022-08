Ligue 1 : L'Olympique de Marseille cartonne Reims et ses Belgicains

Dans un stade Vélodrome en fusion, l'OM débutait enfin son année après des semaines agitées en interne notamment avec l'entraîneur Igor Tudor. Cette tension se faisait d'ailleurs immédiatement puisque le technicien croate était conspué à l'annonce de son nom lors des compositions.

L'Olympique de Marseille lançait officiellement sa saison de Ligue 1 avec la réception du Stade de Reims ce dimanche soir. Du côté des visiteurs, Faes (ex-Anderlecht et Ostende) et Agbadou (ex-Eupen) étaient alignés. Foket et Busi, blessés, n'étaient pas présents au Vélodrome.

L'OM ouvrait le score rapidement dans cette rencontre. Après un centre tendu de Jonathan Clauss, Wout Faes envoyait le cuir dans son propre but (13e). De quoi donner encore plus confiance aux Marseillais qui ne passaient pas loin du break. Cengiz Under (17e) puis Valentin Rongier (25e) voyaient leur frappe toucher les poteaux. Marseille faisait le break via Nuno Tavares qui surprenait son monde en repiquant dans l'axe sur son pied droit et envoyait une frappe précise dans le petit filet opposé (45e+2), 2-0.

Luis Suarez, qui venait juste d'entrer en jeu, y allait de son but en profitant d'un cafouillage dans la défense (73e), 3-0. Reims réduisant le score via Balogun, prêté par Arsenal, qui plaçait une tête imparable (83e), 3-1. Luis Suarez parvenait tout de même à claquer un doublé en fin de rencontre (90e+3), 4-1. L'OM prend les trois points et lance parfaitement sa saison.