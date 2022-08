Hein Vanhaezebrouck est patient concernant les renforts : "Ils arrivent"

Hein Vanhaezebrouck s'est présenté devant la presse ce jeudi.

Ce jeudi, le coach de La Gantoise a informé la presse que son noyau se composerait à nouveau de Vadis Odjidja Ofoe, Laurent Depoitre et Nurio Fortuna.

"Ils sont dans la sélection pour le match contre Ostende (vendredi, 20h45)", a déclaré HVH. Cependant, pas d'emballement pour le coach des Buffalos.

"Nous avons un peu plus de choix, il y a de la lumière au bout du tunnel. Mais je suis prudent. Nous sommes heureux que les gars aillent mieux, mais nous n'allons pas être euphoriques maintenant", a-t-il assuré. "S'ils peuvent commencer? Nous verrons. Il est parfaitement possible que quelqu'un commence et change à la mi-temps."

En outre, Vanhaezebrouck a annoncé qu'Hjulsager, Kums et Samoise, remplacés le week-end dernier, sont disponibles.

Sur le mercato

Privée de Tissoudali, La Gantoise est à la recherche d'un attaquant, mais aussi d'un second gardien. Interrogé sur le mercato actuel - Raman est cité à Gand notamment, tandis que Bezus a refusé, HVH a répondu avec son flegme habituel. "Nous y travaillons. Tout ira bien. Cette année, nous privilégions la qualité à la quantité. Chaque nouveau joueur devrait pouvoir ajouter quelque chose en plus. Pour l'instant, on s'en sort bien", a-t-il assuré.

"Bon, il y en a qui espèrent que ça ira plus vite. Mais nous avons aussi des contraintes financières. Avec quelle impatience j'attends un nouvel attaquant ? Je suis très patient. Nous avons déjà terminé de nombreux dossiers qui étaient importants. Quelques autres arrivent. Ça viendra. Nous ne devrions pas être agités. Et il ne sert à rien de balancer des noms. C'est dommage qu'il y ait tant de rumeurs qui circulent dans le monde et que tant de personnes y réagissent. Je dirais aux gens, restez calmes et profitez du beau temps. Un attaquant est-il une priorité ? Tout est prioritaire."