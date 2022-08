La sélection de Charleroi pour le match face à Seraing, avec un retour mais un nouvel absent

Déplacement important pour les Zèbres, ce samedi (18h15) sur la pelouse du Pairay.

Pour la rencontre face à Seraing prévue ce samedi, Edward Still voit Jonas Bager, absent la semaine dernière face à Ostende, revenir dans le groupe. Le joueur devait subir une opération. Adem Zorgane était incertain la semaine dernière mais était finalement monté au jeu. Il figure dans le groupe.

Stefan Knezevic est quant à lui absent de la sélection. On en saura peut-être plus cet après-midi lors de la traditionnelle conférence de presse tenue par Edward Still.

En outre Jules Van Cleemput et Mehdi Boukamir sont toujours absents.