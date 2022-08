Vetokele a encore marqué : "Nous sommes très dangereux quand nous montrons notre véritable visage"

L'attaquant a inscrit son troisième but de la saison ce samedi lors de la victoire de Westerlo face au Standard de Liège (4-2) lors de la quatrième journée de Jupiler Pro League.

Après 35 minutes de jeu, Vetokele a ouvert le score contre le Standard d'une jolie reprise de la tête sur un centre de Dierckx. Il aurait pu marquer un second but si Bodart n'avait pas effectué un bel arrêt. "C'était dommage, mais au final, je suis heureux avec trois buts en ce début de saison", a déclaré l'attaquant angolais. "Nous avons mieux joué que la semaine dernière à La Gantoise et nous avons pu montré notre véritable jeu. Vous pouvez voir à quel point nous pouvons être dangereux quand nous montrons notre véritable visage", a souligné le buteur de Westerlo.

À l'extérieur, Westerlo a marqué 1 but en 2 matchs, mais à domicile ils font beaucoup mieux avec 6 goals. Le remplaçant de Vetokele a également marqué d'une belle frappe à distance. "Nous avons effectivement prouvé que notre force offensive est importante, car Nene marque aussi. La concurrence est importante : il y a quelques semaines, je commençais sur le banc, maintenant je commence à marquer des buts. L'entraîneur devra prendre des décisions difficiles à l'avenir", a conclu Vetokele.