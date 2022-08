Ruud Vormer intéresserait un club d'Eredivisie

L'avenir de Ruud Vormer s'écrit de plus en plus en pointillés du côté du Club de Bruges.

Ruud Vormer (34 ans) n'a plus le même statut au FC Bruges. Le capitaine des Blauw & Zwart peut quitter le Club, où il n'a joué que 66 petites minutes depuis le début de saison (dont 61 lors du premier match, titulaire et avec le brassard). Et s'il dispose toujours d'un an de contrat, le Nieuwsblad affirme que Vormer sera libéré par Bruges en cas d'offre intéressante et serait donc gratuit.

Une aubaine pour les clubs néerlandais, et le FC Utrecht semble intéressé. Bas Dost a déjà rejoint Utrecht cet été. Problème : Vormer est bien payé au FC Bruges. Il pourrait donc "mordre sur sa chique" et rester une saison au Club, dans un rôle différent et en attendant sa fin de contrat en juin prochain. Avec l'Europe, il pourrait obtenir du temps de jeu au fil de la saison. Son expérience n'est également pas de refus pour Carl Hoefkens...