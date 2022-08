Adnan Januzaj a plusieurs options mais privilégiérait...la MLS

Adnan Januzaj n'a toujours pas de club. L'ailier laissé libre par la Real Sociedad a diverses options, mais pourrait opter pour les USA.

Adnan Januzaj a urgemment besoin de se trouver un club. Laissé libre par la Real Sociedad, le Diable Rouge inquiète Roberto Martinez, qu'on sait fan du joueur. Januzaj a été cité du côté de l'Antwerp, mais pourrait bien opter pour une option plus exotique.

En effet, selon le média espagnol AS, le LA Galaxy serait le club le plus concret pour Januzaj, qui dispose également d'autres options : l'Antwerp, West Ham et Everton seraient sur les rangs, ainsi que le Qatar. On se doute que toutes ces options ne lui garantiront pas une place dans la sélection de Martinez...