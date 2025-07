Un ancien "ket" de Neerpede marque face à Charleroi, qui s'offre tout de même une victoire encourageante

Le Sporting Charleroi a joué deux matchs amicaux ce vendredi, d'abord contre Heerenveen, puis contre le FC Utrecht. Lors de ce second match, Rik De Mil avait aligné son équipe à peu près type, avec succès.

Vendredi chargé pour le Sporting Charleroi. Deux matchs étaient au programme pour les Zèbres, à chaque fois contre une équipe d'Eredivisie. En début d'après-midi, Charleroi affrontait ainsi Heerenveen, et Rik De Mil avait aligné un onze qu'on peut qualifier d'expérimental, voire de "bis".

Résultat : une défaite pour le Sporting, sur le score de 1 but à 0. Assez ironiquement, Anthony Descotte a disputé ce premier match contre Heerenveen (et manqué quelques occasions), et était donc absent face au FC Utrecht à 17h30... alors qu'il y était prêté la saison passée.

Charleroi prêt pour Hammarby ?

Pour ce second match, donc, contre le 4e de la saison dernière en Eredivisie, De Mil passait aux choses sérieuses en alignant son équipe à peu près type, à un peu moins d'une semaine du premier match officiel de Charleroi en Coupe d'Europe.

Et le coach carolo peut se réjouir : cette équipe-là a l'air prête, et s'est imposée (2-1) contre un Utrecht qui prépare aussi son entrée en lice européenne. Pourtant, Charleroi concédait le 0-1 à la 38e minute, des oeuvres d'un Belge : Alonzo Engwanda, qui quittait Anderlecht l'été dernier pour Utrecht.

En deuxième mi-temps, cependant, le nouveau venu Jakob Romsaas égalisait (63e) avant que Parfait Guiagon fasse 2-1 à la 80e. De quoi aborder le très compliqué barrage face à Hammarby en toute sérénité. Les Carolos débuteront en Suède, jeudi prochain, avant de recevoir Hammarby une semaine plus tard.