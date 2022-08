Aubameyang se rapproche de Chelsea

L'attaquant du FC Barcelone devrait retrouver la Premier League.

Malgré son souhait initial de rester au FC Barcelone, l'attaquant Pierre-Emerick Aubameyang (33 ans, 1 apparition en Liga cette saison) se montre prêt à envisager un transfert pour Chelsea sur ce mercato d'été. D'après les informations du journaliste de The Guardian Fabrizio Romano ce vendredi, les Blues ont eu une discussion positive avec le Gabonais et un accord contractuel ne représentera pas un problème entre les deux parties.

Cependant, le club londonien doit encore parvenir à s'entendre avec la formation espagnole. Et jusqu'à maintenant, Chelsea considère le prix de départ fixé pour l'ancien Stéphanois, à savoir 30 millions d'euros, trop important et souhaite négocier un deal à un tarif plus abordable avec le Barça. Pour faire baisser la note, le latéral gauche Marcos Alonso (31 ans), ciblé par les Blaugrana, pourrait intégrer cette transaction.