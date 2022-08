Bundesliga : le Borussia Mönchengladbach bat le Hertha Berlin de Dodi Lukebakio

Le Borussia Mönchengladbach reste invaincu en ce début de saison de Bundesliga.

Après avoir gagné son premier match face à Hoffenheim et partagé à Schalke 04, le Borussia Mönchengladbach recevait le Hertha Berlin, où était titulaire Dodi Lukebakio. Les Fohlen ont ouvert le score sur penalty en première période via Alassane Pléa.

A un peu moins d'une demi-heure de la fin, le Hertha Berlin se retrouvait à 10 suite à l'expulsion de Filip Uremovic, et ne parviendrait plus à revenir dans la rencontre (score final 1-0). Rappelons que Dedryck Boyata est en ce moment mis à l'écart du groupe A par le coach du Hertha, et est en instance de départ. Le Club de Bruges serait très intéressé...