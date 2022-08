Le début de saison canon de Louis Patris

Le défenseur d'OHL est l'une des révélations de ce début de saison.

OHL a beau avoir perdu des joueurs importants durant le mercato (Xavier Mercier, Sory Kaba, Sébastien Dewaest), le club louvaniste a réalisé de belles arrivées, avec notamment Holzhauser, Pletinckx, Cojocaru ou encore Mendyl.

Pourtant, il faut remarquer que le club possède un centre de formation lui permettant d'injecter des éléments jeunes et prometteurs dans son noyau. Si Nsingi, arrivé des U23 cet été, a déjà prouvé qu'il sera utile à l'attaque louvaniste - 2 buts depuis le début de saison, Louis Patris continue, lui sa montée en puissance.

Intégré la saison dernière au noyau A, le jeune Patris est directement lancé dans le grand bain et est titularisé contre Zulte-Waregem lors de la première journée de championnat. Mais les choses ne se passent pas vraiment comme espéré : il est jauni puis est remplacé à la mi-temps par Al-Tamari.

Et ensuite ? Peu sélectionné par Marc Brys, il va devoir attendre le mois de février pour à nouveau regoûter aux joies du noyau A. Il est titulaire et joue la quasi-entiéreté de la rencontre contre le Cercle, gagnée 3-2. Il rejouera la semaine d'après, puis enchaînera 3 titularisations - et 1 assist - en fin de saison.

© photonews

Des débuts qui annoncent de beaux jours pour Patris à Den Dreef, et que dire de ceux qu'il réalise depuis la reprise...

Titulaire indiscutable depuis 5 matchs, il se fait remarquer dès la première journée en délivrant deux assists lors de la victoire contre Courtrai (0-2). Le grand public commence à le découvrir face à l'Antwerp, où malgré la défaite 4-2 des siens il inscrit son premier but et est à nouveau passeur décisif.

Ce dimanche, Louis Patris s'est rappelé au bon souvenir du Standard, qu'il a quitté pour poursuivre sa formation à OHL il y a 7 ans. Après 5 années passées chez les Rouches, le Gembloutois a mystifié tout Sclessin en combinant magnifiquement avec Al-Tamari et en adressant un centre millimétré à Nsingi pour faire le 0-2.

4 passes décisives et 1 assist en 5 matchs. Pas mal pour celui qui, rappelons - le, évolue en tant que défenseur central. Un profil très moderne et intéressant, aussi pour les années futures.