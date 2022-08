La meilleure buteuse de l'histoire de l'Angleterre tire sa révérence

Triste nouvelle pour le football féminin anglais ce lundi. Après 17 saisons professionnelles, Ellen White a annoncé sa retraite. L'attaquante de 33 ans quitte donc le monde du football sur une note plus que positive puisqu'elle a récemment décroché le titre de championne d'Europe avec l'Angleterre.

De plus, White détient un sacré record : 52 buts en 113 matchs avec son équipe nationale, soit le plus grand nombre de buts marqués de l'histoire.

"Cela a été l'une des décisions les plus difficiles de ma vie, mais je sais que c'est la bonne", a-t-elle écrit dans un post sur les réseaux sociaux.

We can confirm that after a glittering career, @ellsbells89 has retired from football.



Thank you Ellen for everything you have done during your time at City. Everyone at the Club is wishing you all the best for the future 💙