Felice Mazzù reste prudent : "Pas si facile que ça en a l'air"

Le RSCA a fait un grand pas vers les poules de Conference League en s'imposant à Berne, mais devra encore se méfier des Young Boys au match retour.

Anderlecht partira avec les faveurs des pronostics pour la qualification, mais Felice Mazzù restait prudent en conférence de presse d'avant-match. "Ce ne sera pas aussi facile qu'il y paraît", affirme-t-il. "Les Young Boys restent une bonne équipe, qui va tenter de forcer un résultat ici. À nous de jouer notre jeu, d'être forts mentalement aussi. On ne va pas fermer le jeu, mais il faudra être intelligent et rester organisés".

Pas question en tout cas d'envisager le pire. "Non, nous ne nous sommes pas entraînés aux tirs au but. Cela enverrait comme message que je ne crois pas à la qualification", sourit Mazzù. "On ne peut pas préparer l'aspect psychologique d'une telle séance de tirs au but, devant un stade rempli. C'est bien différent de l'entraînement".