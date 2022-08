Anass Zaroury, sur le départ, sera absent contre Bruges : "Pas dans les meilleures dispositions"

Le coach des Zèbres Edward Still, s'est exprimé sur le départ de son joueur vers Burnley.

Ce jeudi, Edward Still s'est présenté en conférence de presse avant le match de demain contre le Club de Bruges. Il a été question, comme rapporté par la DH, du plus que possible transfert d'Anass Zaroury à Burnley. Le joueur a d'ailleurs annoncé son départ à ses coéquipiers ce mercredi, et n'était pas présent ce jeudi à l'entraînement.

"Il y a de l'intérêt, je ne vais pas faire semblant d'autre chose. Il y a des discussions en cours mais je n'en dirai pas plus", a expliqué Edward Still, qui a expliqué la non-sélection de son joueur pour le match contre Bruges. "La logique par rapport à la sélection de ce vendredi est simple : je reprends les joueurs qui sont à 100% avec leur tête et leur cœur ici à Charleroi."

"La décision a été prise d'un commun accord avec Anass de ne pas le sélectionner parce qu'il n'est pas dans les meilleures dispositions pour être sur le terrain avec nous. On veut des joueurs pleinement investis et heureux d'être là, ce qui est le cas pour 99% du noyau", a-t-il poursuivi.