Anderlecht et l'Europe, à un match des retrouvailles

Ce jeudi face aux Young Boys de Berne, Anderlecht a rendez-vous avec son histoire.

La saison 2018 - 2019 hante encore les rêves de nombreux supporters d'Anderlecht. Cette année-là, les Mauves réalisent une année catastrophique. En championnat, les hommes d'Hein Vanhaezebrouck n'en mènent pas large. Très vite, la situation se dégrade : HVH est licencié, Belhocine joue les intérimaires.

Complètement largués en Europa League - seulement 3 petits points dans un groupe composé du Dinamo Zagreb, du Spartak Trnava et du Fenerbahce, les Bruxellois ne redressent pas la barre ensuite sous Fred Rutten en championnat. Résultat des courses : le RSCA termine bon dernier des Play-offs 1, avec comme conséquence une absence de qualification pour une compétition européenne. Une première depuis...55 ans !

Bien plus qu'un barrage européen

Depuis, bien de l'eau a coulé sous les ponts. Anderlecht est encore en reconstruction, en plein renouveau. Plus qu'une rencontre de barrage européen, c'est une rencontre historique qui attend là les Anderlechtois.

Il s'agira d'abord de redorer le blason du club, écorché par ces trois saisons sans football continental. Outre une superbe opportunité d'éliminer un très solide adversaire, c'est aussi l'occasion de ramener les belles soirées européennes au Parc Astrid. Mais l'importance de cette rencontre ne s'arrête pas là : l'enjeu est aussi de faire triompher la nouvelle tournure prise par le club. Montrer que ces années d'errement et de déceptions - celle contre Vitesse Arnhem est encore au travers de la gorge de certains - n'auront pas été vaines.

Pour le dire autrement : la nouvelle ère du Sporting peut et doit se construire en existant à nouveau au football européen. Et pour cette raison, cette rencontre est sans aucun doute l'une des plus importantes dans la saison du Sporting version Mazzù.