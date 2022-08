Jérémy Doku veut à nouveau briller : "J'ai vraiment faim"

Le jeune ailier veut en finir avec les soucis physiques et à nouveau donner le tournis à toutes les défenses de Ligue 1.

Enfin le retour en puissance de Jérémy Doku ? Miné par les blessures la saison dernière, le jeune ailier de 20 ans a recommencé le nouvel exercice par 3 montées au jeu. Il pourrait connaître sa première titularisation cette saison contre le Lens de Lois Openda ce samedi.

" Petit à petit, j'ai pris du temps de jeu, je monte en puissance", a déclaré le joueur du Stade Rennais en conférence de presse. "J'ai faim, j'ai vraiment faim."

"Après une action, je dois réagir plus vite, être plus concentré quand la balle est de l'autre côté, je dois plus rentrer à l'intérieur", a-t-il expliqué. "Depuis que je suis petit, j'aime dribbler, mon frère, mon père aimaient bien dribbler. J'aime trop, mais le foot ce n'est pas que ça. Le haut niveau demande beaucoup plus que ça."

"Avant je ne faisais pas n'importe quoi non plus, mais j'ai modifié un peu mes habitudes, je fais un peu plus gaffe à ce que je peux manger, quand je dois dormir. Je fais encore plus attention", assure un Doku dont on est impatient de voir la progression.

Son coach Pep Genesio semble en tout cas déjà percevoir des améliorations. "Je sens un joueur différent, je le trouve à l'écoute en tout cas. On connaît ses qualités fortes pour le haut niveau, dans le un contre un, la percussion, mais il a des points à gagner, dans la constance. Ce n'est pas naturel chez lui, il en prend conscience petit à petit, il se force à le faire de mieux en mieux."