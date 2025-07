C'est officiel : Maxim De Cuyper quitte Bruges et est l'un des transferts de l'été en Pro League !

C'était dans l'air et c'est désormais officiel. Maxim De Cuyper quitte le FC Bruges pour Brighton & Hove Albion.

Ce sera à n'en pas douter l'un des transferts de l'été dans notre championnat, et jusqu'ici, ça en est le transfert sortant le plus cher. Maxim De Cuyper quitte le FC Bruges pour Brighton & Hove Albion.

Auteur d'une très belle saison même s'il est passé à côté du titre de champion de Belgique, le Club de Bruges savait qu'il allait perdre quelques joueurs. Ainsi, les départs de Ferran Jutgla et, dans une moindre mesure, Casper Nielsen ont déjà été officialisés, mais ceux de Ardon Jashari et Maxim De Cuyper sont évoqués depuis longtemps.

Concernant ce dernier, c'est désormais chose faite. De Cuyper, titulaire indiscutable au back gauche et qui reste sur une superbe saison à titre personnel, quitte le Jan Breydel pour la Premier League. Il rejoint Brighton & Hove Albion pour un montant de 20 millions d'euros assorti de divers bonus.

Le Diable Rouge de 24 ans signe pour 5 saisons à Brighton et va pouvoir intégrer le groupe anglais dès la préparation estivale. "Le Club aura toujours une place spéciale dans mon cœur. J'ai vécu tant de moments spéciaux ici", déclaré Maxim De Cuyper via les réseaux sociaux du club. "J'en serai toujours supporter et serai au premier rang pour suivre leurs performances. J'espère que la deuxième étoile arrivera bientôt", continue-t-il en référence au 20e titre national que le Club chasse.

Formé à Bruges, Maxim De Cuyper aura joué 114 matchs pour les Gazelles, inscrivant 9 buts et délivrant 22 assists. Il est également devenu un titulaire important en équipe nationale, disputant 10 matchs et inscrivant 3 buts.