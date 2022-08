📷 L'Union salue ses adversaires d'Europa League, dont "l'autre" Union

L'Union Saint-Gilloise affrontera le SC Braga, Malmö et l'Union Berlin en poules de l'Europa League. Un retour en Europe qui réjouit le club bruxellois. Suite au tirage, l'USG a salué ses futurs adversaires, se présentant. Parmi les réponses...l'autre Union, ce qui a provoqué l'amusement de Malmö, partageant le célèbre "meme" des deux Spiderman se rencontrant.

